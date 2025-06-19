Fenerbahçe, Lucas Vazquez ile İlgilenmiyor

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Fenerbahçe yöneticileri, İspanyol oyuncu Lucas Vazquez ile ilgili çıkan haberleri yalanladı ve oyuncu ile ilgilenmediklerini açıkladı. Yöneticiler, gelecekte mutlu edecek isimlerin transfer edileceğini belirtti.

FENERBAHÇELİ yöneticiler, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti. Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisi 2'nci maçının devre arasında Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez ile ilgilenmediklerini belirtti. Yöneticiler, yakınlarında bulunan taraftarlara bu bilgiyi verirken Sarı-lacivertlilerin mutlu olacağı isimlerin geleceğini de ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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