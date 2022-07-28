Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi. Luan Peres'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün İstanbul'a geleceği aktarıldı. Spor AA / Ercan Çakar Olimpik Marsilya Fenerbahçe Fransa Spor Haberler

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