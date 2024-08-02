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Fenerbahçe, LOSC Lille maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı LOSC Lille maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda oyuncular core çalışması, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hazırlıklar yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Fransa temsilcisi LOSC Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sar-lacivertliler, LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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