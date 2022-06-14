Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

AA - Murat Kaya - Spor
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

AA / Murat Kaya - Spor

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