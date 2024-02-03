Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Brezilya takımına kiraladı

Brezilya ekibi RB Bragantino, Süper Lig devi Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, RB Bragantino, Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

25 yaşındaki Lincoln Henrique, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Fenerbahçe ile Bragantino arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.