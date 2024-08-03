Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda devam etti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL