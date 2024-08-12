Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Fred ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.