Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi antrenmanını tamamladı. Sakatlığı devam eden Fred ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Öte yandan sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Fred ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.