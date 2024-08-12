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Fenerbahçe, Lille maçı için hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Fred ise takımdan ayrı koştu. Lille maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda başladıkları idmanın saha etabında yenileme çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Fred, takımdan ayrı koştu.

İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.

Lille maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

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