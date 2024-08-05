Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı için Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım Fransa'ya hareket etti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille ile 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
LOSC Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sar-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Fransa'ya hareket edecek. - İSTANBUL