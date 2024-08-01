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Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarına başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille'e konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Lille'e konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Geçtiğimiz salı günü Lugano ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, LOSC Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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