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Fenerbahçe, Lille ile eşleşti

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'yu mağlup ederek 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3. turda Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda oynanan ilk maçta 4-3, sahasında oynadığı rövanş mücadelesinde ise 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf sarı-lacivertli ekip olurken, 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 3. turda karşılaşacağı Lille ile ilk maçı deplasmanda 6 Ağustos Salı, rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos Salı Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Edin Dzeko, turu getirdi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Lugano ile oynanan iki maçta toplamda 4 gol atarak turun mimarlarından oldu. Dzeko, İsviçre'de oynanan ilk maçta hat-trick yaparken, Kadıköy'de oynanan rövanş maçında ise 1 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Lugano Lille Spor Güncel Haberler

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