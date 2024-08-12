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Fenerbahçe, Lille'i ağırlıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, tur atlamak için galibiyet arayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında yarın Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, iki farklı galip gelmesi durumunda play-off turuna yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde yenerek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.

Avrupa kupalarında 274. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 273 kez boy gösterdi. Bu süreçte 109 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 109 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 390 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Elemelerinde 38. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 37 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 55 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 45 gole engel olamadı.

UEFA kadrosu

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."

Jose Maria Sanchez düdük çalacak

Fenerbahçe ile Lille arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol Juan Martinez Munuera, AVAR'da ise Raul Cabanero görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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