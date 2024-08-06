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Fenerbahçe, Lille'e uzatma dakikalarında mağlup oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu kazanan Saint-Maximin, rakibini geçerek yaptığı vuruşunda kaleci Chevalier ayaklarıyla topu çeldi.

50. dakikada uzun topu kontrol eden Saint-Maximin, kaleci Chevalier'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yeniden önünde kaldı. Savunmada rakiplerini geçerek dar açıdan kaleyi düşünen Maximin'in şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

79. dakikada ceza yayı sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Zhegrova, ceza sahası önünden yaptığı vuruşta Çağlar'a da çarpan top filelere gitti. 2-1

Stat: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu

Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier, Alexsandro Ribeiro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Andre, Angel Gomes, Tiago Santos (Osame Sahraoui dk. 86), Remy Cabella, Hakon Haraldsson (Edon Zhegrova dk. 71), Jonathan David (Mohamed Bayo dk. 71)

Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Aissa Mandi, Ousmane Toure, Vincent Burlet, Ngal'ayel Mukau, Ethan Mbappe, Ugo Raghouber, Andrej Ilic

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic (Alexander Djiku dk. 85), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (Oğuz Aydın dk. 70), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 70), Edin Dzeko (Youssef En-Nesyri dk. 79)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Tiago Santos (dk. 12), Edon Zhegrova (dk. 90+1) (Lille), İrfan Can Kahveci (dk. 79) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tiago Santos (Lille), Edin Dzeko, Jose Mourinho (Teknik Direktör), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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