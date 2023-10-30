Fenerbahçe Liderliğini Sürdürüyor, Dzeko Hat-Trick Yaptı
Spor Haberleri
Fenerbahçe Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor ve +24 averajla zirvede yer alıyor. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Kocaelispor'un gol averajı rekoruna da ortak oldu. Galatasaray'ın santrforu Icardi ile birlikte gol krallığında zirvede bulunuyorlar. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ise bu akşam oynanacak.
SÜPER LİG
Fenerbahçe 10'da 10 yaparak devam ettiği ligde +24 averajla lider durumda. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor'un 10. haftalar diliminde 1992-93 yılındaki en fazla gol averajı rekoruna da ortak oldu.
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Dzeko 12 yıl sonra hat-trick yaparak Pendikspor maçındaki maç topunu evine götürdü. Dzeko ve Galatasaray'ın santrforu Icardi, 10'ar golle gol krallığında zirvede yer alıyorlar.
Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesi oynanacak. Ev sahibi Siyah-beyazlı takımda çok sayıda oyuncunun hastalığı, sakatlığı ve kart cezası bulunuyor.
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
14.00 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda forma sırt numara üzeri sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
GÜREŞ
23-29 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde 130 kg milli güreşçi Muhammet Hamza Bakır, finalde Ukraynalı rakibi Mykhailo Vyshnyvetskyi'yi 5-3 yenerek dünya şampiyonu oldu. U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı tarihte ilk defa dünya şampiyonluğu yaşadı. Milliler bugün yurda dönecek