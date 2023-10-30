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Fenerbahçe Liderliğini Sürdürüyor, Dzeko Hat-Trick Yaptı

Fenerbahçe Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor ve +24 averajla zirvede yer alıyor. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Kocaelispor'un gol averajı rekoruna da ortak oldu. Galatasaray'ın santrforu Icardi ile birlikte gol krallığında zirvede bulunuyorlar. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ise bu akşam oynanacak.