Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 36 yaşındaki savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tecrübeli stoper ile sağlık kontrolü ve yapılacak olan son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.