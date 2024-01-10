Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bonucci'nin sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

Leonardo Bonucci Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title