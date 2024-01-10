Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bonucci'nin sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için İstanbul'a geleceği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.