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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

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Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.

Fenerbahçe : "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. " - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Leonardo Bonucci Fenerbahçe İstanbul Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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