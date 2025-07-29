Fenerbahçe, Lazio ile Hazırlık Maçında Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Lazio'yu İstanbul'da konuk edecek. Maç, 20.30'da başlayacak ve Fenerbahçe, son hazırlık maçını bu karşılaşma ile gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, özel maçta yarın İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.