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Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını cuma günü tesislerde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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