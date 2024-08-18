Fenerbahçe Kürek Takımı Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Liderlik Alarak Damga Vurdu

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 16-18 Ağustos tarihleri arasında Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi. Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle 2 kilometrelik parkurda düzenlenen şampiyonada son gün müsabakaları kıyasıya rekabete ev sahipliği yaptı. 25 kulüpten yaklaşık 450 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın final günü yarışlarında Fenerbahçe Kürek Takımı 6 kategorinin 4'ünde birinciliği elde etti. Sarı-lacivertli takım; U15 Kadınlar, U15 Erkekler, U17 Kadınlar ve U17 Erkekler sıralamalarında birinci olarak büyük başarı gösterdi.

Şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri törenle verildi. Törenin ardından konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, organizasyonu çok güzel ve heyecan dolu karşılaşmalarla tamamlandıklarını söyledi. Ertürk, "Ulusal yarışlarımızı tamamladık. Muhteşem şampiyonalar oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve kupa alan Şişecam olmak üzere bütün ekiplerimizi burada emekleri için tebrik ediyorum" dedi.

AVRUPA VE BALKAN ŞAMPİYONALARI DA EDİRNE'DE

Ertürk, 7-8 Eylül'de Avrupa ve 14-15 Eylül'de Balkan Şampiyonası'nın da Edirne'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Birçok ülkeden sporcu gelecek ve Edirne'den çıkmadan iki hafta boyunca burada kalacaklar. Avrupa'dan 23 ülke katılacak. 400'e yakın sporcu var. Avrupa'nın en iyileri. Bu yarışları izlemek ayrı bir keyif olacaktır. Balkan Şampiyonası her yıl Balkan ülkelerinin birinde sırayla düzenleniyor. Biz son 4 yıldır her zaman erkeklerde ve kadınlarda Balkan'ı domine ettik. Bu yıl da bu bozulmayacak" diye konuştu.