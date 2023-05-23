Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fenerbahçe kupada Sivasspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe kupada Sivasspor'u ağırlayacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor. Bu mücadelenin de berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belli olacak.

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın da mücadelede görev alamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un zorlu mücadeleye şu 11'le çıkması bekleniyor:

"İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can, Valencia, Batshuayi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Türkiye Kupası Ülker Stadı Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title