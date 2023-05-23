Fenerbahçe kupada Sivasspor'u ağırlayacak
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor. Bu mücadelenin de berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belli olacak.MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK Fenerbahçe, Sivasspor maçına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın da mücadelede görev alamayacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un zorlu mücadeleye şu 11'le çıkması bekleniyor:
"İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can, Valencia, Batshuayi."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor