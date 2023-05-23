Fenerbahçe kupada Sivasspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Deplasmanda oynanan yarı final ilk maçından 0-0 berabere ayrılan Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleden galip ayrılarak finale çıkmak istiyor. Bu mücadelenin de berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belli olacak.

"İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Szalai, Serdar Aziz, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can, Valencia, Batshuayi."