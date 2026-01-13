Fenerbahçe, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e verilen arada şampiyonlukla moral buldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup ayrıldı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kupa yolu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.

Sarı-lacivertlilerden rotasyonlu kadro

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giydi. Kaleci Mert Günok da final maçının kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Archie Brown'un tedavisi sürerken, Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle mücadele ediyor. Teknik Direktör Tedesco'nun kupaya rotasyonlu kadroyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 18 Ocak Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Turgut Doman düdük çalacak

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak. - İSTANBUL