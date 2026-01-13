Haberler

Fenerbahçe, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak

Fenerbahçe, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında yarın Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e verilen arada şampiyonlukla moral buldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup ayrıldı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kupa yolu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.

Sarı-lacivertlilerden rotasyonlu kadro

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giydi. Kaleci Mert Günok da final maçının kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Archie Brown'un tedavisi sürerken, Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle mücadele ediyor. Teknik Direktör Tedesco'nun kupaya rotasyonlu kadroyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 18 Ocak Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Turgut Doman düdük çalacak

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama