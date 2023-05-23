Fenerbahçe kupada 18. final için sahada
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkacak.
Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.
Son 19 sezonda 9. final için sahada
Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 18 sezonda 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında 8 defa final oynama başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, bu finallerden sadece 2'sinde mutlu sona ulaşabildi.
Bu sezon rakibine yenilmedi
Fenerbahçe, bu sezon Demir Grup Sivasspor'a hiç boyun eğmedi.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı.
İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona erdi.
Finalleri
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:
|Sezon
|Takımlar
|Sonuç
|2017-2018
|Akhisarspor-Fenerbahçe
|3-2
|2015-2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|2012-2013
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Bursaspor
|4-0
|2009-2010
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1
|2008-2009
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|4-2
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-2
|2004-2005
|Galatasaray-Fenerbahçe
|5-1
|2000-2001
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|1-1 (6-3 Pen.)
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0, 1-1
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0, 2-1
|1982-1983
|Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu
|2-1, 2-0
|1978-1979
|Fenerbahçe-Altay
|1-2, 2-0
|1973-1974
|Fenerbahçe-Bursaspor
|0-1, 3-0
|1967-1968
|Fenerbahçe-Altay
|2-0, 0-1
|1964-1965
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0, 1-0
|1962-1963
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1, 2-1