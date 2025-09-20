Ali Koç: Bu Sezon Şampiyon Olacağız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, bu sezon şampiyon olacaklarını belirterek, "Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak, şartların gerekliliğini de yerine getireceğimizi bilmenizi isterim." dedi.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda kürsüye gelen Başkan Koç, sözlerine kongreye katılan üyelere teşekkür ederek başladı.

Seçilecek başkanın etrafında tüm camianın kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Yarın bir kez daha sandığa gideceğiz ve görüyorum ki camia olarak ciddi anlamda kutuplaşmışız. Karaborsa yapan birinin oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle onaylamamız gerekirken oy çokluğuyla onayladık. Fenerbahçe başkanlık makamına ağıza alınmayacak küfürler eden birine lehte oy kullanabiliyoruz. Bu, camiamızın şu an bulunduğu noktayı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Seçimi, Fenerbahçe'nin yarınlarına sahip çıkma seçimi olarak gördüğünü aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Sadettin Bey'in söylediğine şunu eklemek istiyorum. Evet sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız, yarın bunun kararını vereceğiz. Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp, sonra da şimdi bir kez aday olmazsan ayıp olur diye aday değiliz. Canımızla, kanımızla, itibarımızla 7 senedir mücadele ediyoruz. Unutmayın ki hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey, Aziz Bey ve bizi destekleyenler de hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin menfaatleri. Fenerbahçe'nin hep iyi ve hep sağlıklı olması. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, fırtınalar yaşadık, büyük mücadeleler verdik. Ne kadar rayından çıkarsa çıksın Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmedik, korkmadık, çekinmedik. 'O ne der bu ne der' diye hareket etmedik. Ne olursa olsun bu kirli futbol dünyasında kulübümüzü tertemiz, dimdik ayakta tutmanın gururunu yaşadık."

Fenerbahçe'nin karaborsa ve bahis işleriyle bağlantılı sponsorlarla anılmasına izin vermediklerini dile getiren Koç, "Günü kurtarma çabasında olmadık. Yarınları kazanacağımızı düşündük. Sadettin Bey'in sarf ettiği sözlere biraz sonra geleceğim ama bekara kadın boşamak çok kolaymış, bir kez daha gördüm. Biz çok zor şartlar altında devraldığımız Fenerbahçemizin onarım dönemini tamamladık, atılım döneminin adımlarını attık. Anladığım kadarıyla sizler için mali bağımsızlığın kıymeti yok ama buna adım adım ulaştık. Sıra futbolda şampiyonlukta. Kulübün borçlarını nasıl ödediysek, şampiyonluk borcumuzu da ödeyeceğiz. 11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi yarın kim başkan seçilirse onun önünü kapatmıştır. Sadettin Bey'i aradım, söyledim, o da bana katıldı. Bazı arkadaşlar bunu zıplayarak alkışladı ama neyi alkışladıklarının farkında değiller." diye konuştu.

"Ben en kötü dönemde aday oldum"

Ali Koç, 2018'de göreve ilk seçildiğinde Fenerbahçe'nin Avrupa'da iflasa en yakın kulüp olduğunu dile getirdi.

Kulübün en kötü halinde sorumluluk aldığını vurgulayan Koç, "Defalarca 'aday olacağım' diyerek geri dönmedim. Sadettin Bey haklı, geçen sene 'Sen devam etmelisin. Aday olursan çekilirim.' dedi, sözünü tuttu. Ama ondan önce birçok kez aday olacağını söyleyip olmadı. Ben en kötü dönemde aday oldum, 'O ne der, bu ne der.' diye başkan adayı olmadım. 7 senede 208 milyon avro borç kapatmanın kıymeti yokmuş, bağımsız bir Fenerbahçe oluşturmanın kıymeti yokmuş. Düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için kıymeti yokmuş. Kalıcı başarı istiyorsanız mali gücünüz olmak zorunda. 70 milyon değerindeki takımı 300 milyona çıkarmanın arkasında finansal başarı yoksa, ne var? Bizi eleştiren kongre üyelerimizin görüşlerine saygı duyuyorum ama hiç mi iyi yaptığımız işimiz olmadı? Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Sadettin Bey ya da Ali Koç önemli değil, bu camianın başında kim olursa etrafında kenetlenmemiz ve güç vermemiz lazım." açıklamasında bulundu.

3 Temmuz sürecini hatırlatarak sözlerine devam eden Ali Koç, şunları söyledi:

"Malum örgüt arkasına aldığı devlet gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmeye çalışırken camiamız sokaklara döküldü. Ben yaptığım hiçbir etkinlikte Sadettin Bey'i bu konulara bulaştırmam. 3 Temmuz'dan sonra çoğumuz bittiğini zannetmeye başladık. Yaşayarak gördük ki 3 Temmuz bitmemiş, şekil ve yöntem değiştirmiş. Fenerbahçe'ye verilen adaletsiz kararlar, zorla çalınan puanlar ve şampiyonluklarımız, bazı rakiplerimize sağlanan faydalar.... Aklı selim Fenerbahçeliler, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Fenerbahçe'nin maruz kaldığı adaletsizliğe direnmek sadece kulüp başkanının değil tüm Fenerbahçelilerin boynunun borcudur. ya birlikte başarırız ya da yapının sevinmesine neden oluruz."

Fenerbahçe'nin var olma sürecini tamamladığına dikkati çeken Ali Koç, "Şimdi kazanma mücadelesine hazırlanıyoruz. Şampiyonluk hasreti hepimizi yaralıyor biliyorum. Bu sezona kadar size hiç şampiyonluk sözü vermemiştim ama artık şampiyonluk sözü vereceğimiz şartları yerine getirdik. Bu sene öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Fenerbahçe sadece saha içinde şampiyon olmayacak, bu bir destanın adı olacak. Mayıs ayı geldiğinde şampiyon olamazsak, şartların gerekliliğini de yerine getireceğimizi bilmenizi isterim." diye konuştu.

"Fenerbahçe'de benim dönemimde para veren hiçbir yönetici parasını geri almamıştır"

Kendisinin para ve borçla kongreyi ikna etmeye çalışmadığına dikkati çeken Ali Koç, "Fenerbahçe'de benim dönemimde para veren hiçbir yönetici parasını geri almamıştır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yarın yapılacak oylamanın sarı-lacivertli kulübün gelecek tercihi olacağının altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Bu yürek bu canda attığı sürece Fenerbahçe için savaşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe başkanından benim de tek arzum bu takımı şampiyon yapmasıdır. Dünyanın dört bir köşesine dağılmış milyonlarca Fenerbahçeliye sesleniyorum, şampiyon olmazsak mayısta saf dışıyız. Artık karar sizlerin. Fenerbahçemizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için bu mücadeleyi kongre üyelerimize bırakıyorum. Önümüzde daha güçlü bir gelecek var ve bunu hep beraber inşa edeceğiz. Gelin bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Yarın camiamızın başkanı kim olursa olsun onun etrafında toplanalım, kenetlenelim."