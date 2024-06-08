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Fenerbahçe Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu Başladı

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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu Ülker Stadı'nda başladı. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın divan başkanlığı için önerdikleri isimler oylama sonucunda belirlendi. Genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, bütçe oylanacak.

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı.

Ülker Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün büyük ailesi olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Pekin, "Her seçimli genel kurulda olduğu gibi kulübümüzün geleceğini belirlemek için önemli bir adım atıyoruz. Kulübün yol haritasını belirlemek, daha da büyümesini sağlamak için birlikte kararlar alacağız. Kulübümüzün sadece sahada değil her alanda başarılı olması için hep birlikte çalışacağız. Bugün burada geleceğe umutla bakıyoruz. Unutmayalım ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum. Çünkü en büyük zafer birlikte hareket ederek kulübümüzün değerlerini ve başarısını korumak, daha da ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

Yarın yapılacak oy kullanma işlemi öncesinde bugün sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilerek günün programı tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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