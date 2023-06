Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında açıklamada bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Ali Koç, maddi açıdan yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen her branşta zirve mücadelesi vermeye çalıştıklarını söyledi.

Herkesin eteklerindeki taşı dökmesi gerektiğini vurgulayan Koç, "Birçok eleştirinin haklılık payı var. 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yaşadığımız olumsuzlukları ve bunlara rağmen gemiyi limana, hedefe yüzdürdüğümüzü her branşta şampiyon olmasak da en tepeyi hedeflediğimizi hatırlatmak istiyorum. O zaman avro 4,53'tü. Şu an ise 25,85. Yıl ortalaması ise 19,50. Bizim gelirimizin neredeyse yüzde 100 lira,giderimiz ise kur." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde spor vergisinin yüzde 15 olduğunu şu an ise 40'a çıktığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Stopajdan ilk senemizde ciddi yararlanmıştık. 2020'de anlamsız şekilde kesildi ve şu an 1 ay evvel tekrar yürürlüğe girdi. Eskiden yüzde 100 alıyorduk, şimdi yüzde 50 alacağız. 'Kalanına Spor Bakanlığı karar verecek' deniyor. Kombine, en önemli bilet kaynaklarından. Yüzde 300 zamlardan bahsediyor bazı arkadaşlar. Yüzde 300 zam yoktur. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız. Göreve geldiğimizde en düşük kombine 312 dolardı, şimdi ise 180 dolar oldu."

Yayıncı kurulundan gelirlerin düştüğünü hatırlatan Koç, şunları aktardı:

"Bizim de diğer kulüpler gibi stat isim hakkımız var ama aldığımız para yok. 2014'te 10 yıllık 90 milyon dolara anlaşma yapıldı. Her sene 9 milyon dolar alınması gerekirken o para 72 milyona kırdırıldı. 26'sıyla borç ödendi geri kalanın hepsi o sezon harcandı. Tüm bunlara rağmen avrodan liraya döndüğümüz için 612 milyon avro bugün 386 milyona düşmüştür. Bunu hala taşımamız mümkün değildir."

Konuşması sonunda camianın en büyük rakibinin kendisi olduğunu herkesin anlayacağını vurgulayan Koç, "Sevilla'da taraftara parmak sallamışım. 5-10 saniyelik videolarla, önünü arkasını bilmeden bu yorumları yapmanız beni üzmüştür. Sosyal medyada ne kadar hakaret görürsem göreyim sahadan son futbolcu ayrılana kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokağa çıkınca taraftarın içinde olan biriyim. İyi haber haber değildir, kötü haber haberdir. Bazı olumsuz şeyler var ama ben size yüzlerce olumlu şey gösterebilirim. Büyük resmin görülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, kulübün 3 defa son anlarda şampiyonluğu kaybettiğini hatırlatarak, "2006 yılında Denizli maçı kurgulanan lig bugünün dünyasında nerede oynanırsa oynansın o maç bitirilmezdi. Dünyada 6 senede 3 kez son dakika maç kaybetmiş bir takım söyleyin. Ülkesini hedef almış bir terör örgütünün saldırdığı bir kulüp söyleyin dünyada. Otobüsümüzün kurşunlanması, dünya spor tarihinin direkten döndüğü gündür. Dünyada kaç kulüp ölümle burun buruna kalmıştır. Daha büyük ayıp bunun bugüne kadar ortaya çıkarılmamasıdır. Türkiye Futbol Federasyonuna saldıranlar ertesi gün yakalandılar. Kaçınız çıkıp bunun mücadelesini verdiniz. Niye devlet bu kadar rahat çünkü Fenerbahçe camiasından reaksiyon yok." ifadelerini kullandı.

Otobüs kurşunlanmasını kendilerinin değil Türkiye'nin ayıbı olarak değerlendiren Koç, şöyle konuştu:

"Yılda stadımıza 15 milyon kira ödüyoruz. Rakiplerimizden birinin kirası 3,3 iken bu başvuruyu yapıp cevap alamadık. 28 şampiyonluk üzerinde geldiğimizden beri çalışıyoruz. 2021'den beri 6 defa mektup, dilekçe yazdık, toplantı talep ettik ama biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konuşuluyor. Bu işin olumlu, olumsuz çözüme gitmemesine olan tepkimizdir. Niye futbolun paydaşlarının aylarca yıllarca konuştuğu, unutamadığı, direkt müsabaka sonuçlarını sezon sonunda şampiyonlukları alan kararlar neden Fenerbahçe lehine olmuyor. Bu ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç durumu, bunları düşünün. Siz bütün bu saydıklarımı bugünün yönetimine mal ediyorsanız diyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'nin haklarını 'sen koruyacaksın' diye bir şey yok."

Camianın değişim arzusuna kayıtsız kalmadıklarını da anlatan Koç, "Bu sene garip bir sene. Dünya Kupası arası alışmadığımız bir şey. Deprem vesilesiyle 4 hafta ligler durdu. Bu yüzden aday çıkmayacağı bir ortamda genel kurula gitmek önümüzdeki sezonun tüm yapılanmasını risk edecek durum olduğunu 3 yaşında çocuk bile anlar. Sizlerin sorması gereken 'neden biri çıkmıyor' sorusudur. Fenerbahçe kötü gittiğinde mangalda kül bırakmayan, lokantalardan eğlenceli görüntüler veren arkadaşlara söylüyorum çıkartın bir aday. Biz burada cansiparane, ağır başarısızlıkta olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yaparken çıkın aday olun. Ne kadar acı biliyor musunuz bu kadar çalışıp bu durumda olmak? Biz içinde bulunduğumuz durumdan keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Futboldaki başarısızlığın sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur"

Ali Koç, futbolda görev yaptıkları sürede yaşadıkları başarısızlıktan dolayı tüm camiadan özür diledi.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yönelik "Biz hayali düşman yaratmıyoruz" diyen Koç, "Siz benim Fenerbahçe'ye 20 senesini vermiş başkanımızsınız. Böyle kalacaksınız ama sizden başka da Fenerbahçe başkanı olabilir. İstediğimiz gibi gitmedi işler, biz böyle olsun ister miydik? Gelişimize bakın, geldiğimiz duruma bakın. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama niyetimizi sorgulayamazsınız. Fenerbahçe'ye sahip çıkmak, Ali Koç'a sahip çıkmak değildir. Futboldaki başarısızlığın sorumlusu Ali Koç ve yönetim kuruludur. Sizlerden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon en büyük yatırımı Jorge Jesus'a yaptıklarını belirten Koç, "Futbol aklı diye bir şey var. Sonuçta netice olmayınca her şey söylenir. Bu sene en büyük yatırımımız dünya çapında bir hocaya yaptık. Yıllar önce 2019'da bir Portekiz ziyaretinde bir kulüp başkanından bir hoca tavsiyesinde bulunmasını istemiştim. Bize acil başarı lazım demiştim, o da Jorge Jesus demişti. O zaman mümkün olmamıştı, seneler sonra kısmetmiş geldi. Hatırlıyorum kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. Yönetimin yaptığı en iyi iş bu dedi. Artık ders alınmış doğru işler yapılıyor dendi. Sahadaki oyunumuz ise 'işte bu sene' dedirtti. Kimse hocayı sorgulamadı." diye konuştu.

Rakiplerinden 17 maç fazla yaptıklarının altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle devam etti:

"Ligde puan ortalamamız 2,22. Son 10 yılın da en iyi puan averajı. Puan averajımızın son 5 sene şampiyonlarının hepsinin ortalamasının üzerinde. Valencia ve Batshuayi 62 gole katkı sağladı, hala golcüsü yok diyorsunuz. Akıl sır ermiyor bu rakamlara. Sanki ayıp ettik Türkiye Kupası'nı kazanmakla. Vizyonumuz tabi ki Türkiye kupası değil ama almasa mıydık başkaları küçümseyecek diye? Biz 10 senedir Türkiye Kupası alamamışız. Almasa mıydık, sanki ayıp etmişiz. Futbolcuların emeğine haksızlıktır bunu küçümsemek. Ana hedef tabii ki bu değil ama bunun da sanki hiçbir kıymeti yokmuş gibi konuşulması hiç doğru değil."

Genç futbolcuları Arda Güler'in gidip gitmeyeceğine ilişkin durumunun belli olmadığını ifade eden Koç, seneye olağan genel kurul olduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"Aday olacak kim varsa mümkün olan en kısa zamanda ağustos, eylül bilemediniz ekim, lütfen ortaya çıkın. 200 oyu alın, resmiyete kavuşsun. Bizim dönem bitene kadar istediğiniz her konuda bilgilerle sonuna kadar sizin hizmetinizde olacağız. Darılma, küsme yok, kim aday çıkarsa haziran ayına kadar o kişiler bu kulübün en önemli paydaşları olacak. Onların en hazır şekilde seçime gireceğini taahhüt ediyoruz. Kimi getirirseniz getirin Fenerbahçe'nin gücü taraftarıdır, kongre üyesidir, ülkeye yayılmış Avrupa'ya yayılmış Fenerbahçe sevdalılarıdır. Sizlere de iş düşmektedir. Tenkit edip destek olmamak dünyanın en kolay şeyi."

Taraftarın hancı olduğunun altını çizen Koç, "Fenerbahçe taraftarına da soruyorum bir taraftar olarak Fenerbahçe'ye yeterince sahip çıkabiliyor muyuz? Ben son yıllarda hiç bizim gençken öğretilen anlatılan kültüre yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Sevilla maçında her şey iyi gidiyor niye çakmak atarsın, neye hizmet ediyorsun? Çakmak atıldı diye elendik demiyorum ama etkiledi. Taraftarımız her şeyden önemlidir. Güç sizsiniz. En çok size ihtiyacımız var. Mesajlarınızı saygıyla karşılıyorum. Samimi gerçek hiçbir beklenti olmadan inandığı şekilde bu kulübün daha iyi olması için her öneri eleştiri başımızın tacıdır." şeklinde görüş belirtti.

"Kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yıldırım'ı anlamakta güçlük çektiğini vurgulayan Koç, şunları anlattı:

"Kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben size saygıda, sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ben sizi böyle tanımıyordum, çok değişmişsiniz. Kulübe hizmetleriniz için sizden Allah razı olsun, çok uğraştınız ama son 5-6 sene işin şirazesi kaydı. Bize hep öğretmediniz mi, muhaliflere kızmadınız mı, 'bir şey söyleyecekseniz kürsüde söyleyin' demediniz mi? 'Mertçe burada konuşun' demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelmiyorsunuz, bize yol göstermiyorsunuz. Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? Haksız yere 1 sene hapse atıldınız, bu adama bir şey demeyi bırakın kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz. 'Yapıp yapmadım' demeyin geçen sefer olduğu gibi. 'Genel kurula geleceğim' dediniz, gelemediniz. Gelmediniz demiyorum gelemediniz."

Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri "hain" olarak ilan ettiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Siz, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız. 'Bu kürsüde konuşulsun' deyip kendiniz gelmediniz. Dün bize haber geldi eski bir yöneticiniz bize yakın birine sizin geleceğinizi söyledi. Niye gelmediniz, size ihtiyacımız var. Çok kez size mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız, telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık? Arkadaşlarınız bana pantolon hareketimi gösteriyor. Ben bunu her gün yapıyorum. Benim pantolonlarım böyle, benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Söz konusu bile olamaz. Ona takılmışlar. Bu kadar mı seviyemiz düştü ya. Küçümsüyorsunuz sayın başkan."

Aziz Yıldırım döneminde bir yöneticinin finansal usulsüzlük yaptığı iddiasında bulunan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yöneticiler kulübe kasa kolaylığı yapar, kulüp yöneticilere değil. Sayın başkan isim vermeyeceğim ama eminim size bu konu sorulur, siz de diğer yöneticilerini zan altında kalmasın diye isim verirsiniz. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek görmüştük, çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarıyla kur 3,5-4. Dibine indik hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici bu çekleri nakte çevirmiş. Futbolculara da ileri tarihli şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorunca onlar dedi ki 'FFP kuralları ve kulüp menfaatleri için' dediler, 'biz o yüzden yaptık' dediler. Fenerbahçe sizin için bu kadar önemliyse niye müsaade ettiniz? Hadi haberiniz yoktu sonra neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8,6 milyon vermiş kulübe. 106 gün sonra 9,6 milyon geri almış. Yıllık faize vurunca dolar üzerinden yüzde 40'a geliyor. Aradım sahibini. 'Bu ne' dedim. Teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım? 'Biz üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara verildiğini duyunca geri aldık' dedi. Biz sportif başarısız olabiliriz futbolda ne deseniz hakkınız var ama bu kulübün mali çıkarlarını koruma, sahip olma, en iyileri yapma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan."