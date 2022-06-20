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Fenerbahçe transferde Nwakaeme ile ilgilenmediğini açıkladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe transferde Nwakaeme ile ilgilenmediğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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