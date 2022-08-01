Son dakika haberi... Fenerbahçe'den transfer açıklaması Son dakika haberleri... Fenerbahçe: Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe : Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Güncel Haberler Son Dakika

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