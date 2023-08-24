Haberler

Fenerbahçe: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına...

Spor Haberleri

Fenerbahçe: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Fenerbahçe : "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dinamo Zagreb Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

title