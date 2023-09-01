Fenerbahçeli Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 milyon avro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon avroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon avro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır. 2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, milli takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır'a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.