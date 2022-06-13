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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin kulübüyle anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

AA / Süha Gür - Spor

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