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Fenerbahçe, B Grubu Hisselerinin %4,80'ini Yabancı Yatırımcıya Satışa Çıkardı

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Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu B Grubu hisselerinin %4,80'ine tekabül eden 12.000.000 adet hisseyi, hisse başı 46.10 TL fiyatla yabancı bir kurumsal yatırımcıya özel emir yoluyla sattığını açıkladı.

Fenerbahçe : "Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46.10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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