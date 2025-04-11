Fenerbahçe, B Grubu Hisselerinin %4,80'ini Yabancı Yatırımcıya Satışa Çıkardı

Fenerbahçe : "Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46.10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor