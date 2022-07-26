Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yle prensipte anlaştı Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferinde sona yaklaştı. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Oyuncunun, detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi. Spor AA / Murat Kaya Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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