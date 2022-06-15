Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçe: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Fenerbahçe : "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe İstanbul PSV Spor Haberler

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