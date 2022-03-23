Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan'da yapılacak - Haberler

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan'da yapılacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan'da yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıya katılacak ve oy kullanacak üyelerin 31 Mart'a kadar aidatlarını ödemesi gerekiyor.

AA / Ercan Çakar - Spor

Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Cumartesi, Nisan, Spor, Haberler

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