Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan'da yapılacak
AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıya katılacak ve oy kullanacak üyelerin 31 Mart'a kadar aidatlarını ödemesi gerekiyor.
AA / Ercan Çakar - Spor