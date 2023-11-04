Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başlayacak.
Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim yapılacağı da belirtildi.
Kaynak: AA / Spor