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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başlayacak.

Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim yapılacağı da belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

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