Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü yapılacak
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim de yapılacak.
Kaynak: AA / Spor