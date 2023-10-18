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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü yapılacak

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim de yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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