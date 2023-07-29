Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Konuştu

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşarak, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili gerçekleri federasyona sunduklarını ve tahkim başvurusunun yalan olduğunu belirtti. Ayrıca, 3 Temmuz dava süreciyle ilgili de konuşan Kızılhan, Fenerbahçe'nin haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde elde ettiği zaferi kutladı ve Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili federasyona sundukları gerçeklerin apaçık ortada olduğunu belirterek, "Tahkim başvurusunun geçmişte söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var, onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalardır." dedi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Yüksek Divan Kurulu toplantısında faaliyet raporlarını okuyan Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 2023 yılında tüm branşlarda aldığı başarıları anlattı ve branş sorumlularının sunumlarını izletti.

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını talep etmesiyle ilgili konuşan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili kurduğu komisyonun takipçisi olacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Sonrasındaki telaşı ve paniği de takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu telaşın sebebini de anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu iki yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı adım atması gerekiyordu ama ne yazık ki kaçak cevaplar vererek, görmezden geldiler. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti, huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Söylediğimiz, resmi belgelerle anlattığımız ve federasyona sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var, onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalardır. İşi sulandırmaya, yalanla manipülasyon yapanlar bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçunun baskılardan uzak ve adil karar vermesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan TFF'nin 1959 öncesi vereceği doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanıyorum."

Burak Kızılhan, 3 Temmuz dava süreciyle ilgili de konuşarak, "Fenerbahçe'mize kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık. Yüce Türk yargısı verdiği kararla bunu hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti, rol sahiplerini ise binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. Fenerbahçe haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübüdür"

Milletler Ligi'nde şampiyon olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı tebrik eden Kızılhan, tarihi bir zafer kazandıklarını ve başarılarının devamını dilediğini aktardı.

Kızılhan, "Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak için maddi anlamda zorlansak da şampiyonalarda yer almak, sporcular yetiştirmek, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek gerekiyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük, hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyük başarıda yer alan sporcularımız başta Eda Dündar, Vargas, Gizem Örge ve Aslı Kalaç'ı kutluyoruz. Hep birlikte verdikleri mücadele bizleri onurlandırdı. Teşekkürler Sarı Melekler, teşekkürler Filenin Sultanları." değerlendirmesinde bulundu.