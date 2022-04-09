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Fenerbahçe'de seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağan seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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