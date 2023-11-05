Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Koç, divan üyelerine ve basın mensuplarına Kemal Yılmaz'ın istifa mektubunu salondaki ekranda gösterdi.

Yılmaz'ın, Fenerbahçe'nin lehine karar verdiği için cezalandırıldığına dikkati çeken Koç, "Daha ne desin adam. Federasyon başkanı olsam, böyle bir açıklamadan sonra, Riva'yı terk etmem, bu işin dibine inerim, bu adamı korumaya alırım. Ama bakalım ne yapacaklar? Fenerbahçe lehine karar verdiğim için cezalandırılıyorum ve mesleği bırakıyorum diyor adam. Ey Fenerbahçe camiası, ayaklanın. Sosyal medyadaki genç arkadaşlar, bir maçtan sonra yemediğimiz hakaret kalmıyor ama bakın neler oluyor. Bir maçta daha bu yaşanmış. Serkan Olguncan, yine yardımcı hakem. Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı. Yine hakemi uyararak penaltı verdirtiyor, pozisyon VAR'dan dönüyor. Serkan Olguncan haftalarca maç almıyor. VAR'da malum karakterler, Serkan Tokat, Alper Ulusoy aralıksız maç almaya devam ediyor. Bunu soruyorum, bu gerçeğin altındaki nedeni soruyorum. Hakem camiasındaki Egelilerin başı aslında İstanbullu bir hakem." diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu için "omurgası zayıf" ifadesini kullanan Koç, "Ben 'Yatarken bizi düşünün, ensenizde bizi hissedin' dedim. Bir araştırma yaptık. İyi bir insan ama omurgası zayıf. O yüzden bir sürekli MHK Başkanı kim diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki seviyor. O da Ege bölgesinden. Araştırın bu kişiyi. Kim bunun başı. Tabii ki Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bir evvelki MHK kötüyse, onun en önemli iki adımını sen bu MKH'ye getirdin." ifadelerini kullandı.

Eski MHK başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden istifasının ardından TFF'ye bir mektup bıraktığını ancak içeriğini kimsenin bilmediğini anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Hakemlik müessesesi ve buradaki kişiler, akraba ilişkileriyle ilgili bir rapor olduğu söyleniyor. Depremden sonra kulüpler birbirinin maçlarına gitmeye başladı. Beşiktaş-Antalyaspor maçında ben bu konuyu gündeme getirdim. Böyle bir mektup var mı diye o zamanki genel sekretere sordum, 'Evet var' dedi. Neler yazdığını söyledim, 'Bilmiyorum. O zaman dönemin başkan yardımcısı Servet Yardımcı'ya verdim' dedi. Ancak ne enteresandır ki, mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor, kimse de merak etmiyor. MHK başkanı, nispeten dürüstlüğüyle bilinen Serdar Tatlı bir mektup bırakıyor, akraba ilişkileri var diyor. Akraba ilişkileri, torpilli atama demek, başkalarının haklarını yemek demek. İddiaya göre 3 tane hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemelidir.' diyor. Bu isimler ben de var ama telafuz etmeyeceğim. Bilgi güçtür. Bunun etkisi nerede kullanıldığıdır. Sayın Büyükekşi, böyle bir mektubu gördünüz mü? Gördüyseniz içindekileri de biliyorsunuzdur herhalde. Bu mektubu şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Adam bıkmış ve mektup bırakmış. Bu kişiler şu anda yoğun maç alan hakemler. Ülke futbolunun ayağa kalkması lazım. Net soru, Sayın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu mektubu gördünüz mü, bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor, farkında mısınız?"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, konuştukça daha çok bilgiye ulaştıklarını ve artık kendi istihbaratlarını sağladıklarını aktararak, "Ben mektup bırakıldığını biliyorum. İçeriğiyle ilgili cevap alamadık. Burada bir özür borcum var. Serdar Tatlı'dan sonraki MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, 8 Mart operasyonu yaptı. Bu operasyona en ağır karşı çıkanlardan birisi de bizdik. Başkanın programında dedim ki 'Galiba haklıymış.' Aradan 3-4 hafta geçti, şimdi 'Net haklı' diyorum ve bu operasyona karşı çıktığım için özür diliyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi de zaman zaman bununla ilgili dokunduruyor bize, o da haklı. Sayın Özdemir'in federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırdı. Biz de dedik ki 'Adrese teslim hakemler geliyor. Bari bunlar kalsın.' dedik. Ama haklıymış. '1 dakika bile burada durmaması gerekenler' diye bir laf etti o zaman. Neyi kastettiği de ortaya çıkacaktır." şeklinde görüş belirtti.

"Hadi verin beni mahkemeye"

Eski MHK başkanlarından Oğuz Sarvan'ın akademide çalışmasını eleştiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerin bu öz güvenini daha iyi anlıyorum. Biz dürüstlüğümüzden güç alıyoruz, siz nereden güç alıyorsunuz? Onun için bu konuların üstüne daha iyi gidiyoruz. Ama bu iş böyle gitmez. Ulusoylarla, Ceylanlarla, Gençerlerle, Tokatlarla bu iş gitmez. Hadi verin beni mahkemeye. Benim geldiğimden beri garipsediğim, Burçin Keskin adlı birisi var. Bu kişi ne yapmıyor? 2 kez kovuldu. Bir kulübe yakın olduğu için devamlı itiliyor. Bu kişi hakem akademisine atandı ama açıklanmadı henüz. Alkollü şekilde TFF'nin arabasını pert edip kovuluyor. Başkalarının haberi olmadan kafasına göre iş çeviriyor, atılıyor, bir daha geri geliyor. Kimdir bu arkadaş, önemi nedir? 2 kere kovduğunuz, medyaya haber sızdırıyor diye uyarılan bir adamı, rahat ele geçirilebilir, zayıf karakterde olan birisi. Bu kişi akademide kalmamalı. 2 kez kovulan kişinin ne işi var akademide. Bu adamlar nasıl yeni hakem yetiştirecek?"

İsmail Kartal'ın sevkini kırmızı çizgileri olarak değerlendiren Koç, şunları kaydetti:

"Bir de sevk edilmeyenler var. (Okan Buruk'un Çaykur Rizespor maçının ardından, İsmail Kartal'ın da Pendikspor maçının ardından basın toplantısında görüntüler ekrana yansıtıldı)

Biz şimdi ne yapalım. Bu sadece bir örnek. Soruyorum, hocamı kim sevk etti? Kendi MHK Başkanı'nıza, bırakın bir kadına bir insana edilmeyecek küfürleri 10 binlerce insan ettiği zaman sevk etmediniz, saçma sapan cevaplar verdiniz. Siz kendi MHK Başkanı'nıza sahip çıkamadınız. Benim hocamı kim sevk etti? Federasyon danışmanlarla yönetiliyor. Danışman mı sevk etti? Danışman, federasyon başkanına sorarak mı sevk etti? Resmi hukuk müşaviri mi sevk etti? Kim sevk etti kardeşim? Kime ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Bir gün bizden birisi federasyona gidip birini tokatladı diye haber çıkarsa kimse şaşırmasın. Son 6 ayı buraya adayacağımı söyledim, ondan sonrası sizin bileceğiniz iş. Destek verin, nefes aldırmayın bu adamlara. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin. Alışveriş merkezinde görürseniz tepkinizi koyun.

2 hakem, birisi Cüneyt Çakır. Kahvaltı yapıyorlar. Ben bu fotoğrafı biliyorum, fotoğrafta bir şey yok. Ama Fenerbahçeliler böyle davranmaya devam edin, nefes aldırmayın bu adamlara. Tabii ki demokratik haklarınız çerçevesinde olsun bu. Biz ancak böyle kazanabiliriz. Dürüstlerin sesi elbette bir gün daha çok çıkacak. Benim bir çağrım oldu, dürüst hakemler top yekün istifa edin. Bu muameleye maruz kalanlar, atamalarla hakkı yenenler, verdiği doğru kararlar nedeniyle baskı yiyenler, istifa edin."

(Devam edecek)