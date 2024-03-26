Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun Annesi Toprağa Verildi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun vefat eden annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da toprağa verildi.

Kulübün açıklamasına göre, Kocatepe Camisi'ne getirilen Biheyecan Komsuoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine merhumenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Hüseyin Arslan, Ömer Okan, Selahattin Baki, İlker Dinçay ile kulübün sponsorlarından Petrol Ofisi'nin üst yöneticisi Mehmet Abbasoğlu ve Göksel Paslanmaz Çelik'in yönetim kurulu başkanı Emin Selim Akgül de katıldı.