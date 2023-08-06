Fenerbahçe Kulübü, Selçuk Yula'yı Anma Mesajı Yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, 'Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.' denildi.