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Fenerbahçe Kulübü, Selçuk Yula'yı Anma Mesajı Yayımladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, 'Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.' denildi.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takım ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Selçuk Yula'nın 10. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, "Çubukluya olan sevdasıyla kalplerimizde yer edinmiş, büyük kaptan Selçuk Yula'yı vefatının 10. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Selçuk Yula Fenerbahçe Spor Haberler

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