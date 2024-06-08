Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu Başladı

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ve 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Aziz Yıldırım yarışacak. Saat 10.20'de başlayan Genel Kurulun açılış konuşmasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin gerçekleştirdi. Sonucun ne olursa olsun kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ettiğini dile getiren Pekin, "Her seçimli genel kurulda olduğu gibi kulübümüzün yönetimini ve geleceğini belirlemek için bir adım atıyoruz. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir, bir camiadır. Birlikte tutkuyu, inancı ve umudu paylaştığımız Türk sporuna yön veren bir ailedir. Bugün burada bu büyük ailenin bir parçası olarak geleceğe yönelik kararlar almak için buradayız. Fenerbahçe'nin sadece sahada değil her alanda başarılı olması için gayret göstereceğiz. Hep birlikte kulübümüzü daha büyük başarılara taşıyacağımıza dair inancım tamdır. Sonuç ne olursa olsun kazanın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığına eski Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanlarından Vefa Küçük getirildi. Başkanlık için Ali Koç ve yönetimi, Vefa Küçük'ü aday gösterirken; diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin adayı ise şu anki YDK Başkanı Şekip Mosturoğlu oldu. İki aday üyelerin oylamasına sunuldu ve çoğunluğun oylarıyla Vefa Küçük başkanlığa seçildi. Bütün üyelere teşekkür eden Küçük, Şekip Mosturoğlu'nun da değerli bir isim olduğunu ifade etti.

Genel Kurul, 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 01.01.2023-31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasıyla devam edecek. Raporlar hakkındaki görüşmelerin ardından mevcut yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra denetim kurulunun her bir dönem bakımından ibrası üyelerin oylarına sunulacak. Ayrıca bugün 01.06.2024-31.05.2025 dönemi bütçesi de okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak.