Fenerbahçe Kulübü'nün Borcu 28 Milyar 710 Milyon Lira
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 9 milyar 770 milyon lira olarak belirlendi.
Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.
Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.
