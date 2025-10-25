Haberler

Fenerbahçe Kulübü'nün Borcu 28 Milyar 710 Milyon Lira

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu. Kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 18 milyar 939 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 9 milyar 770 milyon lira olarak belirlendi.

Fenerbahçe Kulübü, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesinde finansal tabloları paylaşırken, kulübün borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 939 milyon 53 bin lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 9 milyar 770 milyon 957 bin lira olduğu belirtildi.

Açıklanan raporda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe'nin borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
