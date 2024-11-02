FENERBAHÇE Kulübü'nün borcu 12 milyar 571 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki mali tablolar hakkında bilgi verdi. Vodina, bu dönemde finansman giderlerinin 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararının 2 milyar 225 milyon TL olduğu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun ise 12 milyar 571 milyon TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün toplam gelirinin 8 milyar 318 milyon TL, toplam giderinin 8 milyar 593 milyon TL olduğu aktarıldı.