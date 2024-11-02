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Fenerbahçe Kulübü'nün Borcu 12 Milyar 571 Milyon TL

Fenerbahçe Kulübü'nün Borcu 12 Milyar 571 Milyon TL
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Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan mali rapora göre kulüp borcu 12 milyar 571 milyon TL olarak belirlendi. Toplam gelir 8 milyar 318 milyon TL, toplam gider ise 8 milyar 593 milyon TL olarak kaydedildi.

FENERBAHÇE Kulübü'nün borcu 12 milyar 571 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki mali tablolar hakkında bilgi verdi. Vodina, bu dönemde finansman giderlerinin 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararının 2 milyar 225 milyon TL olduğu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun ise 12 milyar 571 milyon TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün toplam gelirinin 8 milyar 318 milyon TL, toplam giderinin 8 milyar 593 milyon TL olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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