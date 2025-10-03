Fenerbahçe Kulübü'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda belirlenen yeni başkan Sadettin Saran liderliğinde görev dağılımını gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyeleri ve sorumlulukları belli oldu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan
Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim
Yönetim Kurulu üyeleri
Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi
Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi
Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu
Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi
Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler
Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü
Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe
Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi
Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans
İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi
Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi
Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi
Yönetim Kurulu Yedek üyeleri
Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi
Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri
İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi
Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü
İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi
Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü
Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri
Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi