Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı

FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul, açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seçimi yönetmesi için Divan Başkanlığı'na kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi. Toplantının ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu üyelere sunulacak. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı her bir dönemin ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.03.2024 – 31.05.2024 mali dönem ve 01.06.2024 – 31.05.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Daha sonra sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleşecek.

FETHİ PEKİN: FENERBAHÇE SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİL BİR MİLLETİN DİK DURUŞUNUN VE AZMİNİN SEMBOLÜDÜR

Açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Bugün burada bir seçim yapmak için değil, Fenerbahçe'mizin kaderine yön vermek için toplandık. Bugün sadece sandığa oy atmak için değil bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe'miz yıllardır sadece sahada değil masada da mücadele etmek zorunda bırakıldı. Haksızlıklarla, kumpaslarla, masa oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar. Bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır. Bu mekan tarihe tanıklık etmektedir. Burada vereceğimiz kararlar sadece önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda sıradan bir sorumluluk değil 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Artık yeter! Kimse bu kulübü hafife alamaz, artık kimse Fenerbahçe'nin iradesini çiğneyemez, artık kimse milyonların emeğini, sevgisini ve hayallerini yok sayamaz. Bu yalnızca yönetim değişikliği değil irade mücadelesidir. Bu Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını ve asla olmayacağını haykırma günüdür. Buradan çıkacak karar yalnızca yönetim listelerini değil Fenerbahçe'nin dünyaya vereceği mesajı da belirleyecek. Bu mesaj açık olmalıdır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak. Farklı adaylarımız, farklı yaklaşımlarımız olabilir. Bizim rengimiz, sevdamız birdir. Bizim davamız Fenerbahçe'dir. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak. Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını ve uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil bir milletin dik duruşunun ve mücadele azminin sembolüdür. ve bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Her zaman Fenerbahçe olacak. Bugün buradan tek bir ses yükselmelidir; birlik, mücadele ve zafer. Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir. Kaptanı tarihimizdir, rotası zaferlerle dolu yarınlardır. Yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi, yaşasın Fenerbahçe'nin sarsılmaz birlik ve beraberliği" şeklinde konuştu.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: YAPILACAK SEÇİMLER VE KULLANILACAK OYLAR BU KULÜBÜN NAMUSUDUR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise, "Bizlere vermiş olduğunuz sorumluluğun bilincindeyiz. Kulübümüzün köklü değerlerine yakışır şekilde tarafsızlık ve adalet ilkesiyle yerine getireceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri olarak burada bulunma amacımız yalnızca gündem maddelerini görüşmek değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin taşıdığı büyük tarihi mirasa yakışır bir tavır ve birlik içinde geleceğe doğru ilerlemektir. Adalet yalnızca kadim bir hukuk kuralı değil, aidiyet duyduğumuz bu büyük kulübün karakterini oluşturan temel taşlardan biridir. Fenerbahçe camiası tarih boyunca adaletsizliklere karşı durmuş, haksızlıklara karşı canı pahasına mücadele etmiş, hakkın ve haklının yanında yer almış bir camiadır. Böyle bir geçmişe sahip olan bizlerin kendi içimizdeki işleyişle de aynı hassasiyetle yönetilmesi kaçınılmazdır. Divan olarak görevimiz bu genel kurulun tüm aşamalarında adil, tarafsız ve şeffaf bir tutum sergilemektir. Burada bulanan her üyemizin söz hakkı vardır ve her oyun eşit değerde olduğu gerçeği toplantımızın temelini oluşturmaktadır. Yapılacak seçimler ve kullanılacak oylar bu kulübün namusudur. Bunun bilincindeyiz. Tüm kararlılıkla adaletli bir seçimin olması için çaba harcayacağız. Bugün icra edeceğimiz genel kurulumuzda saygı ve anlayış dahilinde açıklanan hiçbir görüş ötekileştirilemez. Hiçbir düşünce küçümsenemez. Çünkü Fenerbahçe'nin gücü farklı fikirlerin ortak bir aidiyet duygusuyla birleşmesinden gelir. Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe Spor Kulübü sadece spor müsabakalarında mücadele eden bir spor kulübü değil, milyonların vicdanını temsil eden bir sosyal toplum kuruluşudur. Bu kurumun büyüklüğü sadece kazandığı şampiyonluklarla değil, ilkeleriyle, duruşuyla ve adalet anlayışıyla ölçülür. Bu anlayışla toplantımızın karşılıklı saygı, sağduyu ve nezaket çerçevesinde ilerleyeceğine yürekten inanıyor, katkı sunacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.