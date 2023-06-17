Fenerbahçe'nin 2022 Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılış konuşmasında toplantıya 1552 üyenin katılım sağladığını açıkladı. Fethi Pekin, "Taraftarlarımızın duygularını en derinden anladığımızı ve saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. Futbol taraftarı bir takımın 12'nci oyuncusudur. Bir takıma gönül vermek renkleri ile bütünleşmek taraftarlık sürecinin bir parçasıdır. Bazıları bu sevgiyi bilemez. Rekabeti yaşamak tarifsizdir. Takımımız ile adeta özdeşleştiniz. Tüm bu kattıklarınızı kelimelere dökmek imkansız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında desteği kulübümüzden esirgemeyen üyelerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.Olağan Mali Genel Kurulun divan başkanlığına, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, oy çokluğu ile seçildi.