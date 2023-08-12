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Fenerbahçe, transferi için Cengiz Ünder ve kulübü Olimpik Marsilya ile anlaştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübü Olimpik Marsilya ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olimpik Marsilya ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Olimpik Marsilya Cengiz Ünder Fenerbahçe Spor Haberler

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