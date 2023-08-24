Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini...
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Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor