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Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini...

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dinamo Zagreb Fenerbahçe İstanbul Futbol Spor Haberler

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